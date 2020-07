SANITÀ

ROVIGO Ancora problemi per la prenotazione delle visite ospedaliere. L'Ulss 5 ieri ha comunicato che, per lavori di ampliamento e miglioramento delle linee telefoniche, domani il Cup dalle 8 alle 10 potrebbe non essere funzionante. L'azienda che fa sapere che da giorni si ritrova sommersa di telefonate e si vede così costretta ad aumentare le linee a disposizione e persino i centralinisti addetti ad assegnare gli appuntamenti per gli utenti. Il conteggio ha superato le cinquemila chiamate al giorno e nonostante tutto non si placano le polemiche sulle liste di attesa per le prestazioni mediche, a causa delle precedenti visite posticipate durante il lockdown. Rimane l'opzione della prenotazione di persone, recandosi agli sportelli dell'ospedale di Rovigo o a quello di Trecenta, dove i Cup sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17.30. Stessa cosa all'ospedale di Adria, sempre dal lunedì al venerdì, ma con orario continuato 8-17 perché qui, con l'accesso dal vecchio ospedale, non si creano sovrapposizioni.

FARMACIE IN PRIMA LINEA

Ovviamente, per prenotare le visite, si può continuare a utilizzare il Cup online, oppure il servizio offerto dalle farmacie, con il FarmaCup, solo per prenotare visite ed esami con impegnativa e l'accesso ai punti prelievi, ma non per prenotare l'accesso allo sportello Cup.

IL BOLLETTINO COVID

La buona notizia riguarda invece la situazione legata all'emergenza sanitaria. Anche ieri non si sono registrati nuovi contagi, lasciando il totale a 465 persone da inizio epidemia. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 59.332, mentre le persone sottoposte a tampone sono 25.435. Rimane fermo a 417 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Rimane fermo a 12 il conto delle persone attualmente positive in provincia. La brutta notizia riguarda le persone poste in isolamento domiciliare, perché ad oggi sono 178 le persone in sorveglianza attiva, con un aumento rispetto a lunedì di 56 persone. Il virus continua a circolare anche nel nostro territorio, nonostante in questi mesi i numeri siano sempre stati migliori rispetto alle province limitrofe, pertanto il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella ricorda sempre che vanno evitati gli assembramenti e va tenuta alta la guardia, usando sempre le mascherine nei luoghi chiusi e ove non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA