SERVIZI

ROVIGO La stazione delle corriere si fa largo: la riqualificazione interesserà tutta l'area dell'ex scalo merci, inclusa l'area parcheggi attuale che comprende i posti auto di piazza della Riconoscenza (fronte stazione dei treni) e i parcheggi, più il giardino del Cur; in più si estenderà a nord fino a intersecarsi con la viabilità cittadina. Si rivedrà anche lo spazio di manovra nel perimetro della stazione dei treni, che ora come ora è il minimo indispensabile.

Il progetto per l'autostazione si avvia davvero a conclusione. Si partirà da un investimento di 3-4 milioni per la realizzazione di uno spazio ridimensionato rispetto alle idee iniziali. Il piano rientrerà nella riorganizzazione del trasporto pubblico locale, in corso tra Provincia e Comune, ed è un lavoro dalla lunghissima storia, basti pensare che gli studi relativi al progetto sfiorano i 20 anni e da almeno 17 l'idea è quella di spostare la stazione delle corriere all'ex scalo merci.

PIANI CONTINUI

Piazzale Cervi, di fronte alla chiesa della Commenda, che ospita le corriere dai primi anni 2000, doveva essere solo una soluzione temporanea; un breve ponte tra il vecchio terminal dove si è realizzato il parcheggio multipiano e l'ex scalo merci il quale, nei piani, era pronto per essere ceduto dall'allora Fs (oggi Rfi) al Comune e alla Provincia. Nel 2013 un progetto da 12 milioni prevedeva anche un'area commerciale al posto del deposito delle corriere, un parcheggio sotterraneo a fianco della stazione ferroviaria e la creazione di un deposito dei bus nuovo di zecca spostato alla destra della stazione ferroviaria. Nel 2016 sui tavoli istituzionali è tornato il progetto firmato da Alessio Pipinato e Alessandro Massarente che prevedeva, oltre alla realizzazione della nuova autostazione delle corriere, anche un parcheggio scambiatore e la messa a punto di passaggi e connessioni pedonali in sicurezza, un'ampia zona di sosta per le biciclette con un completo riassetto della viabilità ciclabile e pedonale, e alcuni interventi privati finalizzati a rivitalizzare una zona della città in stato di degrado e abbandono. Sempre nel 2016 il progetto della nuova stazione delle corriere ottenne anche i pareri necessari a procedere con la fase esecutiva, con il via libera di vigili del fuoco, Soprintendenza, Ulss 5, Consorzio di bonifica e Regione.

L'ULTIMA VERSIONE

Negli anni successivi il progetto si è ridimensionato sempre più, arrivando a oggi con un piano da 3-4 milioni per la sola riqualificazione dell'area ex scalo con nuova segnaletica, pensiline e riorganizzazione della viabilità e dei parcheggi. Più precisamente, il piano attuale prevede di garantire 250 posti auto in uno spazio di scambio in cui, idealmente, il pendolare arriva e cambia mezzo di trasporto potendo scegliere i treni, i bus o anche la bicicletta e il monopattino elettrico, se si muove verso il centro della città. A tutti gli effetti, un parcheggio scambiatore.

Poco più di un anno fa, nel maggio 2019, rimaneva solo da delimitare l'area. Alla riunione avevano partecipato il prefetto Maddalena De Luca, il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara, il commissario del Comune di Rovigo Nicola Izzo, i rappresentanti di Confindustria e Camera di commercio, di Busitalia, Garbellini e la direzione territoriale di Reti ferroviarie italiane. Lo scorso inverno Busitalia ha eseguito le prove generali, percorrendo lo spazio e mettendo in pratica tutte le manovre con i mezzi della flotta e mettendo nero su bianco gli appunti tecnici per la nuova viabilità di piazzale Riconoscenza (per lo più legati al rifacimento della segnaletica orizzontale e allo spostamento di alcuni blocchi di cemento). Si attendono ora i prossimi passi da parte di Provincia e Comune con il via dei lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA