A Costa di Rovigo, visti i recenti casi di aumento nei contagi tra la popolazione, il Comune ha deciso di procedere con i tamponi a tappeto sulle persone che ogni giorno varcano la soglia della sede municipale. «Tra domenica e lunedì tutti i dipendenti, collaboratori e gli amministratori, si sono sottoposti al tampone - sottolinea il sindaco Giampietro Rizzatello - Il risultato è stato assai confortante, dato che su un totale di 16 test, uno solo è risultato positivo. Questa persona si trova ora in isolamento. L'altro caso che ci era stato segnalato è invece rientrato, in quanto si è trattato di un falso positivo». Dunque il Comune, inteso come il palazzo dove si organizza la vita dell'intero paese medio polesano, può tirare un gran bel sospiro di sollievo. «L'invito che rivolgo a tutta la comunità è quello di rispettare scrupolosamente le norme anti-Covid - conclude Rizzatello - Solo così riusciremo a evitare ulteriori contagi, che purtroppo ad oggi vedono coinvolti cinque nostri concittadini». Lunedì mattina, in occasione del mercato settimanale, ha preso servizio il nuovo vigile. Si tratta di una svolta per Costa, che ha deciso di uscire dalla convenzione, con il comando di polizia municipale Medio Polesine di Polesella, che lo vedeva presente oramai da svariati anni. Il nuovo vigile è Carolina Nalin, che sarà in servizio stabile su tutto il territorio costense.

