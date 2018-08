Costa: «Ho agito in catalessi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONEROVIGO Si sarebbe trovato in uno stato di catalessi Roberto Costa, il blogger accusato di avere investito volontariamente un uomo nel parcheggio dell'ex manicomio di Granzette. Questo quanto continuerebbe a ripetere il giornalista 69 enne indagato dalla Procura di Rovigo per lesioni volontarie e omissione di soccorso nei confronti di Devis Vezzaro, 42 anni, vicentino di Dueville, fondatore dell'associazione I luoghi dell'abbandono, che si è aggiudicata il bando dell'Ulss 5 per la gestione in comodato dell'ex manicomio di...