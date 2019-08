Così Toffanin batte Giacometti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO Una siede tra i banchi della maggioranza e l'altra nell'opposizione, la prima ha presentato solo una interrogazione come prima firmataria, l'altra 14. Sono le uniche due effettive rappresentanti polesane in Parlamento, la deputata badiese della Lega Antonietta Giacometti e la senatrice padovana di Forza Italia Roberta Toffanin. Non è ancora chiaro quale sarà il destino della 17. legislatura, se si tornerà alle urne già questo autunno o se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella opterà per la formazione di un nuovo...