«Così non va, bisogna intervenire»

Continua l'attacco del gruppo consiliare leghista al sindaco Massimo Bergamin e all'ormai ex giunta. Dopo il comunicato al vetriolo di mercoledì contro le spese dell'assessorato alla Cultura, seguito fino a ieri mattina da Alessandra Sguotti, che secondo i leghisti avrebbe sottratto fin troppe risorse alla riparazione delle strade, ieri sono tornati a ribadire l'importanza della sicurezza dei cittadini chiedendo una rotatoria in viale Porta Adige per risolvere i problemi all'uscita di viale Marconi. Una decisione che i consiglieri del...