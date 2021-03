LA PROTESTA

ROVIGO Clamorosa forma di protesta attuata da Elisa Baratella, titolare del Music Bar a Lusia, la quale ha posto fuori dal suo locale due cartelli molto eloquenti, nei quali se la prende con la totale assenza da parte del Governo verso il mondo della ristorazione.

ATTACCO AL GOVERNO

«I conti da pagare il Governo ce li manda ugualmente, ma se non ci lasciano lavorare, sebbene in sicurezza, non possono poi pretendere di volere soldi da noi - afferma la barista, originaria di Lendinara - Prima ci hanno promesso aiuti economici, che poi non sono arrivati, e poi ti inviano le tasse da pagare. Le spese ci sono, tra bollette varie, l'affitto e poi ci sono pure le tasse sulle abitazioni. Perchè non farci lavorare in sicurezza? Io le regole le ho sempre rispettate, ma non mi fanno lavorare ugualmente. Non è un bel vivere non avere i soldi per dare da mangiare alla tua famiglia».

IL LOCALE

Music Bar si trova in via della Provvidenza 1 e da lunedì sera, ossia da quando il Veneto è tornato a essere in fascia arancione, al suo esterno campeggiano due cartelli. Nel primo, posizionato vicino a una serranda abbassata, si legge Solo asporto. Governo infame, nel secondo Ordina, ritira, paga e ringrazia il Governo.

UN'APP PER LE ORDINAZIONI

Il figlio di Elisa Baratella, Sendy Cavalieri, ha creato un'apposita App dedicata ai clienti che fossero intenzionati a ordinare cibo e bevande da asporto. «Grazie a questa App chiunque può prenotare tramezzini, panini, toast e tutto quello che è inerente le consumazioni che abitualmente si possono fare nel mio bar. Io spero che questo periodo finisca molto presto, perché noi baristi, al pari di ristoratori e commercianti, siamo alla deriva. In tanti che fanno parte della mia categoria hanno chiuso e altrettanti non si sa bene se e quando riapriranno. Il Governo ci deve aiutare in qualche modo, o comunque fare qualcosa per la nostra categoria, che è stata molto penalizzata economicamente nell'ultimo anno».

LA PROTESTA

Elisa Baratella, conosciuta con il nome di Sbarby, non è nuova a determinate forme di protesta, che erano iniziate già con l'inizio di gennaio, quando la nostra regione era addirittura in fascia rossa. Allora però si limitò a far sapere il proprio sconforto attraverso il suo profilo Facebook e quello del Music Bar, con una sorta di ultimo appello. «Per tutti coloro che se lo staranno chiedendo, ho deciso di non fare servizio da asporto con il bar, perché avendo fatto due conti e lasciando a casa la dipendente non mi conviene e sarebbero solo spese. Tutto il materiale per l'asporto non costa di certo poco e, facendo due conti di quello che potrei incassare, non ho entrate adatte». Questo era quello che scriveva il 4 gennaio. Questa volta invece ha voluto esternare il proprio pensiero, in maniera più forte, appunto tramite i due cartelli esposti. «Ci stanno portando alla fame, non so più come fare: fortunatamente mio figlio ha avuto l'idea di creare questa App, che è attiva su Play Store, dove basterà cercare Music Bar, per poter effettuare le ordinazioni da asporto».

Marco Scarazzatti

