NUOVE OCCUPAZIONI

ROVIGO Un percorso dedicato al marketing digitale e ai social media, pensato per persone disoccupate che desiderino costruirsi un nuovo percorso professionale e cercare lavoro in un ambito tra i più ricercati.

È la prima di una serie di proposte messe in campo da Zico Lavoro e Assercoop, fruibili gratuitamente grazie all'Assegno per il lavoro della Regione. Il progetto è pensato per offrire alle persone disoccupate la possibilità di fare formazione, acquisire nuove competenze ed essere accompagnati nella ricerca di una nuova occupazione. Il corso Digital e social media marketing, della durata di 90 ore, sarà infatti seguito da un percorso di accompagnamento per il reinserimento lavorativo, curato da operatori esperti. Il percorso formativo è dedicato alla figura di responsabile del marketing digitale e del social media marketing, per approfondire gli strumenti e le tecniche di marketing attraverso i principali canali web e social. Si svolgerà interamente on line ed è aperto a disoccupati o inoccupati di tutto il Veneto, di età superiore ai 30 anni. È richiesto almeno un titolo di istruzione superiore e naturalmente l'interesse e l'attitudine a lavorare nel campo della comunicazione e del marketing. Per richiedere l'Assegno per il lavoro e partecipare al percorso bisogna rivolgersi al Centro per l'impiego del proprio paese e scegliere la proposta di Assercoop. In alternativa, è possibile rivolgersi a Zico Lavoro dove ono disponibili per guidare nella procedura le persone interessate. Zico e Assercoop stanno, inoltre, programmando per gennaio anche altri due corsi di formazione, uno sulla gestione del magazzino e della logistica, l'altro sulle competenze di segreteria 4.0. Contatti all'indirizzo e-mail lavoro@zico.me o al numero: 331 7878566.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

