Corso di manutenzione e Pedalate lente e cordiali

Doppio appuntamento Fiab nel finesettimana. Gli Amici della Bici propongono oggi il secondo incontro del corso di riparazione della bici. Alle 21, nella sala di piazza Tien An Men, l'associazione, in collaborazione con Pavanello Bici, propone una serata per conoscere come fare la piccola manutenzione alla bicicletta e alcune elementari riparazioni. Un'ottima opportunità per imparare a gestire in autonomia il mezzo a pedali, per cautelarsi nelle uscite in sicurezza con competenze minime per far fronte a inconvenienti ma anche per prevenirli....