MOBILITÀ

ROVIGO Rovigo inizia a reagire, apprezzando l'uso della bicicletta. Aveva ragione la Fiab, associazione Amici della Bici, a non mollare, continuando a proporre, seppure fra mille ostacoli, la Settimana Europea della Mobilità in città. Promossa dalla Commissione Europea, dal 16 al 22 settembre, l'iniziativa stimola l'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi all'auto privata per gli spostamenti quotidiani: a piedi, in bici o con mezzi pubblici.

GLI APPUNTAMENTI

Per il 2020, Fiab ha realizzato tre diversi eventi grazie ai volontari e alla collaborazione di enti, associazioni e realtà territoriali. Il primo appuntamento è stato Contaciclisti. Il 18 settembre Fiab ha censito in precise zone cittadine il passaggi di biciclette e veicoli a motore. L'incrocio di Corso del Popolo con via Trento e via Laurenti, due strade a Ztl, durante l'orario di punta tra le 17.30 e le 18.30 hanno fatto registrare 496 passaggi per una media di 8,3 bici al minuto. Dall'analisi emerge la preminenza della direttrice verso piazza Matteotti, che da sola raccoglie ben 322 passaggi complessivi. Inoltre i dati FIab a confronto mostrano come per ogni bicicletta siano passate 2 autovetture.

IL CONVEGNO

Il secondo evento il 19 settembre al Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo ha visto un duplice convegno: nella mattinata, a cura di Assonautica Acque interne Veneto ed Emilia, con Navigazione in acque interne ci si è confrontati sulle opportunità turistiche del corso del Canalbianco, e del progetto che vede un connubio tra bici e barca alla scoperta del territorio. Nel pomeriggio ci si è soffermati su I cammini di Rovigo', iniziativa nata tra Fiab e Comune finalizzata a promuovere l'ingresso ridotto al museo. E' intervenuto il coordinatore regionale Fiab Antonio Dalla Venezia, e si è discusso sul tema dei cammini che attraversano la città: il cammino di Sant'Antonio e la Via Romea Strata che a Rovigo si sovrappongono in modo quasi perfetto e possono essere esplorati anche in bicicletta. Infine, la tre giorni di Tandem L'anello delle frazioni, pedalata di poco meno di 70 chilometri ai tandem. Tante le frazioni attraversate: Granzette, Concadirame, Roverdicrè, Grignano, Borsea, Fenil del Turco, Sant'Apollinare, Buso, Canale, Mardimago e infine Boara Polesine.

Elisabetta Zanchetta

