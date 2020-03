LEGA CONSUMATORI

ROVIGO Corsie preferenziali e agevolazioni nei supermercati per medici, infermieri e tutto il personale sanitario e parasanitario impegnati in prima linea a combattere il Covid-19. Lo chiede Lega Consumatori attraverso i suoi oltre 160 sportelli in Italia, in seguito alle lunghe attese che si stanno verificando davanti ai punti vendita anche del Polesine per la necessità di contingentare ingressi e numero di persone tra le corsie. Spesso infatti, nelle code davanti ai negozi ci sono anche molti operatori della sanità che, tra un turno e l'altro, vanno a fare la spesa.

«Quando escono dall'ospedale dopo turni massacranti - spiega Pietro Praderi, presidente nazionale di Lega Consumatori - si ritrovano a fare i conti con la realtà quotidiana, a partire dal fare la spesa. Non bastano gli slogan. Dobbiamo dare un aiuto concreto, ciascuno nel proprio piccolo. Noi proponiamo una via preferenziale per chi cerca di salvare vite umane».

«Serve - precisa Enrico Scarazzati di Lega Consumatori Rovigo e Ferrara - anche sui nostri territori un occhio di riguardo per chi sta lottando per la nostra salute. È importante venire incontro subito a quanti sono impegnati in prima linea contro la pandemia. Sei medico, infermiere, oss o tecnico di laboratorio? Lavori in ospedale? In una casa di riposo? Sei un medico di base? Bene, vai prima tu», conclude Scarazzati.

La Lega Consumatori chiede che i punti vendita, super-ipermercati e piccoli negozi, creino corsie preferenziali, stabilendo agevolazioni nella spesa on line, diminuendo i costi di consegna, creando uno spazio dedicato per registrarsi. A cogliere l'invito dell'associazione, ieri, la catena dei supermercati Alì, che in città ha due punti vendita.

Il gruppo che fa capo alla famiglia Canella ha deciso di dare la precedenza al personale del comparto sanitario e a tutti i volontari del Comune, della Croce Rossa e della Protezione Civile. «Un piccolo gesto spiega la direzione del supermercato per ringraziare chi sta facendo tanto per tutti noi». Il personale volontario dovrà esibire all'entrata del supermercato il badge di riconoscimento e apposita autorizzazione o delega dell'ente committente. Il personale sanitario, Protezione Civile e Croce Rossa, se in divisa, potrà entrare solo con il distintivo.

