Verrà deciso la settimana prossima il futuro di corso del Popolo, almeno dal punto di vista della viabilità. Il sindaco Edoardo Gaffeo è infatti in attesa di prendere visione della mappa completa degli spazi che saranno messi a disposizione dei locali del centro, con l'annessa estensione dei plateatici prevista per aiutare la ripresta post-Covid, per ridisegnare la viabilità della città. «Non sappiamo ancora se si renderà necessario chiudere in parte il Corso trasformando la strada a senso unico, come ipotizzato nei giorno scorsi ha spiegato ieri il sindaco Le variazioni di viabilità del centro saranno infatti decise in un secondo momento, in base alle esigenze sul fronte della sicurezza».

NUOVO PIANO DEL TRAFFICO

Anche però nel caso non emerga la necessità di limitare il traffico lungo l'arteria che attraversa il cuore della città per fare spazio alle sedie e ai tavolini dei locali, l'Amministrazione non ha intenzione di accantonare il progetto del senso unico. «La città, e in particolare il centro ha spiegato il primo cittadino - sarà ridisegnata sul fronte della viabilità per fare spazio alla mobilità lenta. Dunque anche dunque il Corso rientra in questo progetto, assieme al potenziamento delle piste ciclabili e ai percorsi pedonali che saranno previste nel nuovo piano del traffico».

