CORSI UNIVERSITARI

ROVIGO L'offerta formativa universitaria di Rovigo si amplia. Già a partire dal prossimo anno accademico, il 2021-22, il capoluogo polesano dovrebbe accogliere gli studenti del corso di laurea magistrale in Ingegneria idraulica attivato dall'Università degli studi di Padova insieme al Cur, Consorzio universitario rodigino. E a tal proposito, l'ex liceo Celio, dato l'addio ormai nel 2018 ai liceali, ora che sta per vivere una seconda vita in veste di Innovation Lab dovrebbe accogliere i nuovi iscritti.

INGEGNERIA IDRAULICA

Molto più di una semplice ipotesi, il nuovo corso magistrale in Ingegneria idraulica è quasi una realtà. Quasi, sì, perché l'attivazione di un nuovo corso prevede un iter piuttosto complesso che passa, oltre che tra le varie approvazioni interne all'ateneo, anche attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca. Secondo quanto riferisce l'assessore comunale Roberto Tovo che gestisce, tra le altre, la delega ai Rapporti con l'università e Pubblica istruzione e che del Cur è stato presidente, il percorso di approvazione del corso sta procedendo secondo i tempi previsti e senza intoppi. E così, con l'inizio del nuovo anno accademico e, si spera, con la ripresa delle lezioni universitarie in presenza, i futuri ingegneri dovrebbero fare capolino in città e frequentare almeno una parte delle lezioni in pieno centro, all'ex Celio.

LA RISTRUTTURAZIONE

Nel frattempo, nella vecchia sede del liceo classico, sono arrivati alle ultime battute i lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile, nuova sede dell'Urban Digital Center InnovationLab dove si realizzeranno attività di co-progettazione e co-design in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, postazioni di co-working con accesso wifi, servizi di sviluppo digitale per le imprese, uno sportello per le politiche attive del lavoro, servizi alle imprese, al territorio e alle start-up innovative. Oltre, ovviamente, alle lezioni universitarie.

E.Bar.

