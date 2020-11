CAMERA DI COMMERCIO

ROVIGO Sei lezioni online rivolte a imprese creative e istituzioni culturali e museali del Veneto con l'obiettivo di far collaborare le due realtà a progetti di accelerazione e valorizzazione dell'imprenditorialità creativa. Si tratta del corso di formazione online, della durata di 18 ore, ideato dal Dipartimento di Management dell'università Ca' Foscari di Venezia con la Camera di commercio di Venezia Rovigo nell'ambito del progetto europeo Sache (Smart Accelerators of Cultural Heritage Entrepreneurship), un programma di cooperazione internazionale finanziato dal programma Interreg Central Europe 2014-2020, che unisce dodici attori diversi tra governi regionali, Camere di commercio, agenzie per lo sviluppo locale, centri per l'innovazione e parchi tecnologici di sei Paesi dell'Europa Centrale. Obiettivo di Sache è quello di dare vita a una comunità di progetti e connessioni originali tra istituzioni museali orientate all'innovazione e aziende che manifestano un particolare interesse per la cultura, l'arte e la creatività. Il corso, condotto da Federico Borreani di Bam! Strategie culturali, si articola in sei lezioni di tre ore ciascuna, in programma dal 9 novembre al 14 dicembre. Per partecipare è necessario iscriversi online dalla sezione eventi del sito della Camera di commercio di Venezia entro domani.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA