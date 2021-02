SOLIDARIETÀ

ROVIGO Ripartono oggi i corsi del progetto Osteria della gioia al bar di Villanova del Ghebbo e al ristorante didattico di Borsea. È una scelta all'insegna della prudenza e della consapevolezza del peso che la solitudine e la difficoltà di relazione sociale hanno soprattutto per le persone disabili al tempo dell'isolamento che la pandemia di coronavirus ha reso necessario. «Ripartiremo con l'Osteria della Gioia - spiega Alberto Roccato, presidente dell'associazione Gli amici di Elena - ma senza invitare ospiti ai nostri eventi. Faremo soloe laboratori con un numero limitato di ragazzi, massimo tre per gruppo».

I PROGETTI

Segue ad alcuni mesi di stop la ripresa delle attività da parte dell'organizzazione di volontariato, nata nel 2006 da una costola dell'Unisport per realizzare molteplici progetti per le persone disabili, a sostegno dell'autonomia e dell'indipendenza nella vita di tutti i giorni. Negli anni, oltre all'Osteria della gioia arrivato nel febbraio 2020 fino alla tv nazionale alla trasmissione di Rai Uno A sua immagine, Gli amici di Elena hanno promosso progetti come l'attività musicale S-canzonando e per creare un'attività lavorativa per un gruppo di ragazzi disabili, Il palcoscenico vivo, Un corto per far crescere la consapevolezza e una nuova sala multimediale, il progetto Autonomie e tempo libero, poi Amico pc, una risorsa per tutti per l'informatizzazione e dal 2011, il Mercatino dei ragazzi a Rovigo: è una mostra-mercato di oggetti realizzati nei laboratori dei Centri diurni per disabili e di associazioni, che somma stand all'aperto, visite guidate, laboratori ed eventi promossi con decine di associazioni locali.

Per quanto riguarda l'Osteria, «a settembre - ricorda il presidente - sembrava che le attività con i nostri ragazzi potessero ripartire e così era stato, con una serie di buffet, tra questi l'inaugurazione della nuova biblioteca di Badia Polesine all'abbazia della Vangadizza. Poi «la crescita dei contagi in ottobre ci ha suggerito prudenza e così abbiamo scelto di fermare nuovamente le attività per evitare rischi di contagio per i ragazzi. Se questo periodo è duro per tutti, per chi si trova in condizioni di disabilità lo è maggiormente, perché la possibilità di relazioni con le persone è indispensabile come l'aria. Ora ci sembra che le condizioni consentano di ripartire, all'insegna della prudenza e misure di prevenzione».

NUOVI CORSI

Oggi partiranno 16 mini corsi di ristorazione: sei di cucina e otto di sala bar, gratuiti. I corsi di cucina si svolgeranno nel laboratorio di Cooking Academy in zona centro commerciale 13 a Borsea. I corsi di sala bar saranno a Villanova del Ghebbo dove «il nostro bar è attrezzato di tutto punto e pronto per l'apertura al pubblico che - annuncia Roccato - avverrà appena ci saranno condizioni più serene in relazione al Covid-19».

Nicola Astolfi

