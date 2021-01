SCUOLA

ROVIGO Partono oggi le iscrizioni ai webinar gratuiti del progetto formativo Educazione finanziaria nelle scuole. Sono rivolti agli insegnanti di scuola primaria, media e superiore del Veneto e si svolgeranno dal 10 febbraio al 9 marzo, per sollecitare gli studenti a sviluppare le competenze economico-finanziarie per compiere scelte consapevoli. Inoltre, gli incontri online daranno spunti per i percorsi di Educazione civica. Gli insegnanti, dunque, potranno prendere parte alle riunioni formative (curate da esperti della Banca d'Italia) e poi affrontare gli stessi temi in classe, integrandoli nell'insegnamento curricolare delle diverse discipline: così, oltre agli eventi online gratuiti, sono già predisposte risorse didattiche gratuite dedicate ad allievi con la piattaforma Sofia, acronimo del Sistema operativo del ministero dell'Istruzione per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti. La piattaforma consente di includere la formazione svolta nel proprio curriculum e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per i docenti che non possano accedere a Sofia, l'iscrizione può essere richiesta alla e-mail edufin.venezia@bancaditalia.it con riferimento alla sezione Informazioni. Gli incontri online per i docenti utilizzeranno Skype for business o altra piattaforma che sarà preventivamente indicatai. Il calendario degli incontri inizierà con il primo dei due webinar previsti per gli insegnanti delle elementari mercoledì 10 febbraio dalle 14.40 alle 16.40, Moneta, credito, risparmio e Costituzione. Per i docenti delle medie (primo incontro l'11 febbraio con stesso orario) l'obiettivo è portare gli allievi a una riflessione trasversale su storia, valore e finalità del denaro, potenziando la consapevolezza di opportunità e rischi dei sistemi di pagamento, anche su mezzi digitali e valute virtuali. Per gli istituti superiori, a partire dall'incontro in calendario lunedì 22 febbraio sempre dalle 14.40 alle 16.40, ci sono gli spunti per affrontare in modo trasversale le aree dell'insegnamento dell'Educazione civica: in particolare, i nuclei concettuali di Costituzione e legalità. Altro tema sarà lo sviluppo sostenibile, affrontando la tutela dei beni comuni, il lavoro, la conoscenza delle dinamiche economiche e la prevenzione delle situazioni di disagio socio-economico. Infine sarà affrontata la Cittadinanza digitale, con analisi delle opportunità e dei pericoli dei servizi digitali.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

