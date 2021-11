Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOSTEGNI ECONOMICIROVIGO Dieci milioni di euro pronti per arrivare in Polesine purché vengano chiesti presentando un progetto al ministero dello Sviluppo economico. È una corsa contro il tempo quella che sta giocando la provincia di Rovigo per ottenere i fondi residui dei Patti territoriali, qualcosa come, appunto, dieci milioni da investire sul territorio. E proprio per concordare i termini del progetto da presentare al ministero, si è...