Corsa contro il tempo per mettersi in gioco

LA SFIDAROVIGO «Rovigo Capitale della cultura 2021? Possiamo farcela. Abbiamo tutte le carte in regola per vincere questa sfida». Il sindaco Edoardo Gaffeo non ci pensa proprio a farsi scappare l'opportunità di candidare il capoluogo polesano a capitale italiana della cultura. Se il sindaco di Treviso Mario Conte ha infatti annunciato di essere pronto per la candidatura del 2021, il primo cittadino di Rovigo non è da meno. La sfida dunque all'ambizioso podio, occupato il prossimo anno da Parma, nel 2021 potrebbe essere proprio tra i due...