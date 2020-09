LAVORI

ROVIGO Due nuovi vialetti d'ingresso alla scuola media Casalini e alla primaria Papa Giovanni XXIII. Le scuole dell'istituto comprensivo Rovigo 3 si rifanno il look per iniziare l'anno in sicurezza. Sono partite le opere di adeguamento edilizio, veramente sul filo del rasoio per la ripresa alla quale mancano solo 10 giorni lavorativi. Lunedì 14 tutto dovrà essere pronto: le aule, ma anche gli ingressi che secondo quanto ribadito dalla dirigente regionale all'istruzione Carmela Palumbo, dovranno essere separati. L'obiettivo, dichiarato venerdì scorso durante una conferenza stampa congiunta con il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana, è evitare l'assembramento di ragazzi e genitori all'esterno delle scuole negli orari di ingresso e uscita.

INGRESSI SEPARATI

Nel polo scolastico di San Bortolo gli ingressi saranno separati, con l'impiego di accessi che erano stati pensati per il passaggio dei mezzi di soccorso e non erano mai stati usati in passato. «Stiamo realizzando lavori internamente ed esternamente alla scuola - spiega il dirigente scolastico Fabio Cusin - in coordinamento con il Comune di Rovigo. Un vialetto di 73 metri per utilizzare l'ingresso vicino edicola in via Galimberti e un ulteriore accesso in via della Resistenza per la primaria. Gli studenti saranno divisi in sei percorsi per mantenerli distanziati, all'interno delle aule soprattutto alle elementari ci saranno spazi tracciati con il nastro per far capire ai bambini che i banchi devono rimanere entro i margini. Sono in via di definizione i percorsi per la mensa e alla media Casalini abbiamo ristrutturato l'aula di informatica con pareti mobili per creare spazi di lavoro flessibili e 80 pc portatili che potremo dare in comodato agli studenti in caso di nuovo lockdown. Abbiamo acquistato dei separè anche per i padiglioni della Papa Giovanni».

Tutto questo con i fondi messi a disposizione dal Governo alle scuole e ai Comuni per l'adeguamento e la ripresa in sicurezza. Anche nelle altre scuole della città di Rovigo si stanno realizzando i lavori: all'interno della scuola di Grignano facente parte del comprensivo 4 sono abbattuti dei muri per ricavarne aule ampie e ariose e alla scuola elementare Miani sono state tolte le bussole agli ingressi delle aule per aumentare gli spazi interni. Più complesso gestire il problema dei trasporti.

Mentre per i pulmini il servizio verrà calibrato in base alle iscrizioni, il trasporto resta un problema per gli studenti delle scuole superiori. Il Comitato tecnico scientifico ha fissato il limite del 50 per cento della capienza e si cerca di capire come aumentare e organizzare le corse studenti in modo che tutti arrivino in orario alle lezioni.

Roberta Paulon

