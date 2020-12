CORSA AGLI ACQUISTI

ROVIGO «Chi accompagna e non deve pagare può attendere in galleria per cortesia?».

È la frase che le commesse dei centri commerciali e medie strutture di vendita ripetono di continuo in questi giorni per cercare di evitare assembramenti davanti alle casse. Lo shopping natalizio infatti è partito con anticipo per paura delle ulteriori limitazioni che potrebbero essere decise dal Governo in vista della corsa agli acquisti delle feste. Anche chi, negli anni passati, non aveva mai investito per luminarie e albero di Natale, quest'anno ha scelto di farlo, dal momento che i festeggiamenti avverranno soprattutto all'interno delle abitazioni, anche se con feste a numero chiuso e limitate ai familiari di primo grado. Il pienone, in questi giorni, lo stanno registrando i negozi di articoli per la casa, non solo addobbi ma anche casalinghi in vista di pranzi e cene familiari.

CAPI SPALLA KAPPAÒ

Va peggio, invece, per l'abbigliamento. La chiusura delle scuole superiori e lo smart working, ma anche lo stop a feste e cene al ristorante, ha fatto calare notevolmente la corsa al cambio armadio stagionale. E se non è possibile brindare con amici e parenti lontani, si rinuncia anche a qualche pacchetto natalizio in più. In crisi anche l'abbigliamento sportivo e da montagna, in attesa della riapertura a gennaio almeno delle piste da scii.

La corsa allo shopping è partita anche al Centro Commerciale la Fattoria, a poche settimane dalle festività e con gli occhi puntati ai divieti del nuovo Dpcm anti-Covid. Oggi e domani, con l'apertura, la settimana scorsa, da parte della Regione delle grandi e medie strutture di vendita, ci si aspetta infatti un boom di presenze all'interno dei negozi del centro e dei grandi magazzini della zona. Nonostante la raccomandazione di recarsi a fare spese da soli, gli acquisti di Natale, in particolare quando si tratta di abbigliamento e articoli per la casa, vengono effettuati spesso in compagnia di familiari e amici, con il rischio maggiore di assembramenti all'interno dei negozi. Una situazione che costringe cassieri e commessi a chiedere ripetutamente ai clienti di rispettare le regole del distanziamento e del numero massimo di persone presenti all'interno dei negozi.

INVITI ANTI-COVID

Tra le tradizionali musiche natalizie, a'rompere' la magia lungo le gallerie dei Centri addobbati a festa il messaggio puntuale della direzione che invita i clienti a rispettare le corsie di marcia all'interno dei corridoi, a igienizzasi le mani e a evitare assembramenti all'interno delle single attività. Qualche negozio, in particolare le catene, misurano anche la temperatura ai clienti, un gesto ormai di routine anche per chi frequenta grandi magazzini e outlet. E ad essere cambiati col Covid anche i giorni dedicati allo shopping. In seguito alla chiusura domenicale delle attività commerciali, il lunedì è diventato infatti, dopo il sabato, uno dei giorni più gettonati per gli acquisti. Durante la settimana, invece, i lunghi corridoi dei Centri commerciali, illuminati e addobbati per le feste, appaiono spesso vuoti. A peggiorare la crisi già nera delle grandi strutture di vendita, l'ipotesi del Governo di chiudere i Centri commerciali durante le festività a partire dal 20 dicembre. «Un'ipotesi incommentabile - per il numero uno della Fattoria Claudio Zoccarato -. Stiamo attendendo il decreto. Per ora i Centri commerciali non hanno ricevuto alcun ristoro per le chiusure durante i week-end».

Roberta Merlin

