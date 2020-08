VERSO LE ELEZIONI

ROVIGO Battaglia interna a Fratelli d'Italia per la stesura della lista dei candidati consiglieri per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Durante la riunione di giovedì sera del gruppo provinciale polesano, il clima si è surriscaldato a causa di due nomi proposti nella rosa da schierare a sostegno del candidato presidente Luca Zaia. L'ex presidente della Provincia, nonché ex sindaco di Ceneselli Marco Trombini, l'ex presidente di Asm Set Cristina Folchini e il consigliere comunale rodigino Antonio Rossini sono stati estromessi dalla lista, nella quale invece risultano i nomi di Daniele Ceccarello, Valeria Mantova, Giorgia Furlanetto, Ivo Baccaglini, Elena Gagliardo e Tiziano Camisotti. La conferma definitiva giungerà solo nel weekend.

CAMBI DI CASACCA

Il partito di Giorgia Meloni, secondo i sondaggi nazionali, è quello che va per la maggiore dopo la Lega. In Polesine, da mesi, FdI pare sia diventata la terra promessa di ex componenti di Forza Italia e non solo. Folchini appena 14 mesi fa era candidata con Forza Italia alle Comunali e alle Europee. Rossini nel 2015 è stato tosiano con Paolo Avezzù e membro dell'opposizione nell'amministrazione di Massimo Bergamin, nel 2019 si è candidato da civico con Monica Gambardella. Trombini, ex Alleanza nazionale, invece si è sempre mosso nell'alveo del centrodestra, non è un iscritto a FdI, ma al tempo stesso pare sia fortemente sostenuto dalle alte sfere del partito per via della sua lunga esperienza amministrativa.

Chi ha partecipato alla riunione racconta di un clima molto teso sin dall'inizio e che il dialogo è definitivamente esploso con la proposta di candidare tre persone che, secondo i vecchi del partito, lo farebbero solo per sfruttare la potenza del simbolo.

ACQUA SUL FUOCO

Secondo il referente provinciale Alberto Patergnani, la riunione di giovedì sera «è andata bene. Il direttivo si sta allineando con una proposta di candidature che mi riservo di comunicare tra sabato e domenica. Quello di giovedì è stato un primo vertice, qualcuno deve ancora sciogliere le riserve. Clima rovente? Direi di no, diciamo che ci sono state delle prese di posizione che andremo a sviscerare e le proporremo al Regionale. La parola finale spetta a Giorgia Meloni da statuto interno».

La scelta di escludere Trombini, Folchini e Rossini pare sia stata sancita da una votazione interna che ha imposto questo veto. Dovesse essere ribaltata questa scelta locale da parte delle sfere superiori, sarebbe un problema per il partito, ritrovandosi di fatto da uno a tre tre candidati su cinque che la base non vuole promuovere durante la campagna elettorale.

A.Luc.

