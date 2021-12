(F. Bro.) Duro attacco di Arianna Corropoli, coordinatrice provinciale di Italia viva, a Leonardo Raito, ex omologo dimessosi dal ruolo all'inizio dell'estate. «Per oltre un anno e mezzo ha praticamente disconosciuto il partito al quale per primo aveva aderito per non aver mai sposato convintamente la missione di coordinamento politico. Essere in grado di interagire a proprio vantaggio con due partiti contestualmente, prendendosi gioco di entrambi e degli iscritti e militanti, non rappresenta una caratteristica di cui andar fieri». Corropoli fa riferimento alle ultime vicende politiche legate alla candidatura alla presidenza della Provincia che vedevano Raito papabile, poi messo da parte per altre alleanze. «Unici lo si è senz'altro, maestri in creatività - sostiene la coordinatrice - se si pensa di poter essere indicati come candidato alla presidenza della Provincia essendo di Italia viva, ma come segreteria mai coinvolti, poi continuare a stare dentro e fuori dal Pd e proposto da un gruppo di civici. Quando si è rotto il tavolo della lista unica e Raito è stato sedotto e abbandonato dai civici, è come se Italia viva fosse riemersa con una candidata consigliera nella speranza di un consiglio provinciale eterogeneo e rappresentativo di più forze costruttive e per nulla vendicative attorno alla figura di un sindaco libero come Gianpietro Rizzatello».

