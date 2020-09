CORONAVIRUS

ROVIGO Una domenica senza nessun nuovo caso di contagio, come già venerdì, e con quattro nuove guarigioni accertate, che portano il numero complessivo di guariti da inizio epidemia a 508 su 666 residenti in Polesine trovati positivi al virus, prima di partire con una nuova settimana di scuola, che si preannuncia intensa.

PAZIENTE GRAVE

Tuttavia, se il numero di residenti in Polesine attualmente positivi si attesta a 112, le notizie più preoccupanti arrivano sul fronte dei ricoverati per Covid, attualmente 18. Le condizioni di uno dei 16 pazienti che si trovavano in Area medica Covid al San Luca di Trecenta, infatti, si sono aggravate ed è stato quindi trasferito in Terapia intensiva Covid, dove già si trovava anche un altro paziente. Una persona, invece, è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo.

CASI POSITIVI

Fra le persone attualmente positive, figurano ancora l'operatrice della Comunità alloggio di Taglio di Po, l'operatrice, non sanitaria, di Villa Resemini di Stienta e un ospite disabile degli Istituti polesani, un caso di bassa positività perdurante, già stato dichiarato guarito nei mesi scorsi e nuovamente trovato positivo allo screening periodico, seppur al successivo tampone sia risultato negativo: se arriverà anche il secondo responso di negatività consecutivo, sarà dichiarato guarito per la seconda volta.

Nel frattempo scendono a 285 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, mentre salgono a 93.815 i tamponi complessivamente eseguiti in Polesine da inizio epidemia, su una platea di 35.211 persone.

