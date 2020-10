CORONAVIRUS

ROVIGO Prima ancora dellarrivo dei risultati dei tamponi arriva un terzo caso di positività allistituto alberghiero Cipriani di Adria. Si tratta di un ragazzo che frequenta una quinta, indirizzo Sala, già assente da alcuni giorni, che è residente fuori provincia e che ha eseguito il tampone nellUlss di appartenenza. Per il Cipriani, quindi, le classi in isolamento salgono già a tre. Anche in questo caso, come per le due sorelle di 16 e 17 anni, residenti nel Medio Polesine, assenti una da giovedì della scorsa settimana,perché già presentava i primi sintomi, la seconda da lunedì pomeriggio, si tratta di tamponi eseguiti al di fuori dellambito del protocollo strettamente scolastico, ovvero non si tratta di studenti che hanno manifestato sintomi mentre si trovavano a scuola e sono finiti nella stanza Covid e poi segnalati come casi sospetti, ma lindividuazione del contagio ha seguito altri percorsi. Le due ragazze, infatti, avrebbero contratto il virus in famiglia, ma la positività si riflette comunque in ambito scolastico.

TUTTI A CASA

Già da giovedì, come da protocollo, le due classi, una seconda a indirizzo Istruzione e formazione professionale e una quarta Sala, e tutto il personale scolastico che ha avuto contatti con le due ragazze, circa una settantina di persone, tra compagni di classe e insegnanti, è stato posto in isolamento in attesa del tampone.

Ieri si è aggiunta una ulteriore classe, la quinta Sala del ragazzo trovato positivo. E i contatti incrociati fra gli studenti rischiano di aumentare ulteriormente gli isolamenti.

Al Cipriani le bocche sono cucite. Tuttavia, anche se lIstituto preferisce per il momento mantenere il riserbo, cresce la preoccupazione in città e allinterno della scuola, dal momento che il Cipriani a oggi conta circa 850 studenti e circa 150 docenti.

VERTICI SCOLASTICI

La conferma dei protocolli attivate per le prime due positività arriva da una circolare inviata dalla dirigente scolastica Lorenza Fogagnolo, che si dice rammaricata che la notizia sia stata divulgata prima ancora dellufficialità, anche se l'avviso delle positività arrivava dall'Ulss. «Seguendo il protocollo - scrive la preside - lUlss 5 ci ha avvisati e abbiamo fornito tutti i contatti per il tracciamento e lesecuzione dei tamponi, oltre che per il prescritto periodo di isolamento fiduciario, sia tra gli studenti che tra i docenti e le persone che a vario titolo sono state a stretto contatto con gli studenti interessati».

La situazione è monitorata, prosegue la dirigente è monitorata. «Noi - precisa nel documento - stiamo attuando i protocolli previsti in questi casi dalle autorità sanitarie e posso assicurare la tempestività degli interventi per circoscrivere al massimo il rischio di contagio. Invito quindi alla fiducia nelloperato della scuola e delle altre istituzioni pubbliche, lUlss in primis e il Comune».

Saltano nel frattempo le lezioni pomeridiane e sono state sospese anche le esercitazioni pratiche, così come un'altra classe resta a casa perché non ci sono abbastanza insegnanti a questo punto. Rimarranno in isolamento fiduciario, fino a sabato 10 ottobre, alcuni studenti di ritorno da Malta, risultati comunque negativi al tampone allarrivo in Italia.

IL QUADRO PROVINCIALE

Per quanto riguarda il bollettino quotidiano, a parte il caso del Cipriani, osservato speciale, ma con i risultati dei tamponi da protocollo ancora di là da venire, ieri sono stati eseguiti altri 123 tamponi su bambini o ragazzi in età scolastica, tutti risultati negativi. Ci sono comunque altre quattro positività che sono emerse e in tre casi, quello di una 45enne con leggera sintomatologia, quello di un 37enne asintomatico e di un 28enne con sintomi leggeri, tutti residenti in Alto Polesine, si tratta di persone già in isolamento perché contatti stretti di persona già positiva, mentre il quarto è quello di una 36enne residente in Basso Polesine, in isolamento dal ritorno da un viaggio in Ucraina, suo Paese di origine. Pur presentando sintomi, non necessita di ricovero e resta in isolamento.

SORVEGLIATI

In questo momento sono 382 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, mentre quelle attualmente positive sono 109. Questo anche per effetto delle tre guarigioni registrate ieri, con il totale a 524, a fronte di 679 residenti in Polesine trovati positivi con il numero di tamponi salito a 97.434 su poco meno di 36mila persone. Fra i guariti anche una delle due persone che erano ricoverate in Terapia intensiva Covid al San Luca. Guarita nel senso di negativizzata al virus, perché visto il suo quadro clinico e le altre patologie, prosegue il proprio percorso di cura in ospedale. Non però nei reparti Covid di Trecenta, dove restano 16 pazienti, uno solo in Terapia intensiva.

Francesco Campi

