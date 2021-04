Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RISTORATORIROVIGO Una lunga carrellata di sedie e tavolini davanti a bar e ristoranti. Gli esercenti del centro, in questi giorni, hanno cercato di sfruttare al massimo gli spazi esterni al proprio locale per riuscire a recuperare qualche coperto. Le prenotazioni, infatti, non mancano, in particolare per il fine settimana.«Mi stanno chiamando molti clienti - spiega Nicola Belloni di La Tappa, il ristorante di via X Luglio - in particolare i...