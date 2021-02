VIABILITÀ

ROVIGO Auto parcheggiate fuori dagli appositi spazi e mezzi che sfrecciano tra i pedoni. È la fotografia di via Cavour, il tratto di strada che collega piazza Merlin a piazza Vittorio Emanuele II, da anni in balia delle auto nel cuore del centro storico. Un pericolo a cui l'Amministrazione del sindaco Edoardo Gaffeo ha deciso di porre fine. Dal primo aprile, infatti, l'area diventerà completamente pedonale. Anche i residenti dunque non potranno parcheggiare il mezzo lungo la via. Non solo. Il divieto di sosta, con tanto di rimozione delle 0 alle 24 e telecamere di video sorveglianza, scatterà anche nella vicina piazza Merlin, intorno alla piattaforma dell'ex chiosco nel perimetro dei giardini della fontana e lungo via Ponte Roda. Compreso il primo tratto di via X Luglio, utilizzato dai residenti e da chi frequenta il centro come posteggio. «Un provvedimento tanto atteso spiega Paolo Valentini dell'antico Coghetto, il locale che si trova sotto i portici di via Cavour -. La situazione era divenuta insostenibile. Le auto sfrecciano lungo la via mettendo a serio rischio i pedoni diretti verso le attività della zona o la piazza. Senza contare i mezzi dei residenti abbandonati per giorni lungo la via, un traffico insostenibile nel cuore del centro storico».

PEDONI A RISCHIO

«Rendere la via pedonale è una buona idea commenta anche Silvia Boldrin della bigiotteria Lady creativa-, l'importante è continuare a garantire la presenza delle aree carico e scarico merci per i tanti negozi e bar presenti». «Sarebbe opportuno interviene il proprietario del Coghetto rendere pedonale anche Corso del Popolo, almeno dopo le 13. Non è vero che chiudere il centro alle auto impedisce ai negozi di lavorare. Le attività di piazza Vittorio Emanuele lavorano comunque anche se sono in area pedonale».

«Non si possono più pensare i centri con le auto spiegano Nazzareno e Lorenzo al lavoro al salone Nazza the barber -, le polveri sottili sono un problema che va affrontato adottando abitudini più green, la pedonalizzazione del centro è un passo importante. Vale la pena fare qualche sacrificio. L'importante però, è realizzare dei parcheggi per raggiungere il centro storico con facilità».

«Anche via X Luglio e piazza Merlin saranno finalmente liberate dalle auto dei residenti interviene Ilaria Tomasi del negozio di abbigliamento Archè -, era un provvedimento atteso da anni. La zona della fontana era ormai diventato un parcheggio selvaggio, serviva un intervento dell'Amministrazione per riportare ordine e sicurezza».

PROBLEMA PARCHEGGI

Meno d'accordo con la maxi zona pedonali, invece, i residenti del centro che da tempo, previo permesso, parcheggiano lungo le due vie e nell'area della piazza. «Ora non sappiamo dove lasciare i mezzi spiega una di loro -, il Comune non ci ha ancora indicato un parcheggio alternativo. Di sera scatterà la gara in via Boscolo per trovare un posto, ma i posteggi blu non bastano per tutti i residenti della zona. Un grosso problema».

«Sono in corso confronti con soggetti privati e l'Agenzia del Demanio, proprietaria dell'ex caserma Silvestri, per individuare aree di parcheggio anche per i residenti assicura l'assessore al Traffico Patrizio Bernardinello -. Cercheremo di essere concreti e rapidi in un'ottica di sistemazione complessiva della mobilità verso il centro. Nel frattempo spiega il divieto di sosta in piazza Merlin, come stabilisce la delibera, verrà applicato con serietà. È in elaborazione un progetto per rendere la piazza fruibile per eventi e iniziative culturali del Conservatorio e delle altre realtà cittadine». Sullo stop alle auto in via Cavour e via X Luglio, l'assessore al Traffico spiega che le sanzioni scatteranno «solo dopo la verifica delle aree di sosta alternative. L'obiettivo è avere un centro storico attraente e accessibile. Sono coinvolti la sicurezza di pedoni e ciclisti, il decoro urbano, la fruibilità del centro per le attività economiche presenti e gli spazi complessivi prossimi al centro per la sosta dei veicoli».

Roberta Merlin

