VIRUS CINESE

ROVIGO «Siamo in collegamento costante con le scuole della città per monitorare, assieme all'Ulss, i cinesi che stanno rientrando da soggiorni nel loro Paese d'origine. La situazione è pertanto sotto controllo». Il sindaco Edoardo Gaffeo fa il punto sul sistema di prevenzione che si è attivato a livello comunale nei confronti dei cinesi che entrano ed escono dalla città. Più di qualcuno infatti, prima che l'Oms dichiarasse l'emergenza sanitaria mondiale, è partito, precedentemente al 25 gennaio, per raggiungere la Cina in occasione dei festeggiamenti del Capodanno. Alcune famiglie residenti in Polesine, secondo i dati delle agenzie di viaggio locali, dovrebbero rientrare infatti entro metà febbraio. Le scuole primarie e secondarie della città si sono attivate per fornire al Comune e all'Azienda sanitaria locale gli elenchi di studenti cinesi appena rientrati e quelli che, invece, risultano assenti da qualche settimana. Ulss 5, Comuni e Prefettura, in questi giorni, stanno lavorando a stretto contatto per l'applicazione dei protocolli previsti dal Ministero della Sanità e dall'Oms, necessari per scongiurare una possibile pandemia da coronavirus.

PALAZZO NODARI

L' emergenza è dunque scattata anche a palazzo Nodari e gli uffici si sono subito attivati per rispettare i protocolli del Ministero. «Invito la cittadinanza a non alimentare situazioni di panico sottolinea il sindaco - Attualmente in Italia ci sono infatti solo due casi di persone risultate positive al coronavirus, entrambe ricoverate all'Istituto Spallanzani di Roma. Per il momento dunque non c'è motivo di allarmismo. È giusto adottare atteggiamenti precauzionali per evitare il diffondersi della malattia, quello che stiamo facendo attraverso tutte le verifiche del caso. Dobbiamo però ricordarci che il virus non è presente nella nostra comunità. Non è escluso in futuro ci sia qualche caso anche vicino a noi, dipenderà dall'evolversi dell'emergenza, ma non serve allarmarsi prima del previsto».

RISTORATORI SOTTO ATTACCO

In questi giorni, infatti, anche in città più di qualche commerciate e ristoratore cinese ha registrato un calo della clientela collegata al clima di paura e diffidenza che si è creato intorno allo stato di emergenza sanitaria. Non solo. In provincia, alcuni genitori hanno chiesto alla scuola di proibire l'entrata in classe dei bambini cinesi privi di un certificato medico che ne dimostri o stato di salute. Diverse, anche a Rovigo, le chat di mamme allarmate per la presenza di bambini cinesi in procinto di tornare dalle vacanze nel Paese d'origine. C'è addirittura chi, tra i genitori, minaccia di tenere i propri figli a casa da scuola per paura di possibili contagi. Provvedimenti che dividono la comunità tra coloro che li considerano eccessivi e chi, invece, necessari per scongiurare eventuali situazioni. «Invito la cittadinanza a mantenere la calma aggiunge Gaffeo -, evitando fastidiosi atteggiamenti di esclusione che si sono creati in questi giorni nei confronti della comunità cinese presente nel nostro territorio». «Un po' di paura è comprensibile spiega Gaffeo , ma superare il limite è davvero inaccettabile, dunque richiamo al buon senso». «Attendiamo gli elenchi dalle scuole e dai Comuni per sapere quanti bambini dovranno rientrare dalla Cina nei prossimi giorni conferma il direttore dell'Ulss 5 Antonio Compostella - Per ora seguiamo la via della precauzione come suggerito dalle autorità sanitarie e politiche».

