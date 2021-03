L'EPIDEMIA

ROVIGO Il 2020 ha visto spegnersi oltre 300 polesani in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti, dal 2015 al 2019. E, non a caso, il numero dei decessi Covid attestati dall'Istat in provincia di Rovigo nello scorso anno, è di 240.

RAPPORTO ISTAT

Venerdì, infatti, l'Istituto nazionale di statistica ha diffuso i dati aggiornati al 31 dicembre scorso per quanto riguarda la mortalità, sottolineando come «nell'anno 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019».

LA STATISTICA

In Polesine lo scorso anno si sono spente 3.381 persone rispetto alle 3.056 di media del precedente quinquennio. Un incremento pari al 10,6% in più, quindi inferiore rispetto alla media nazionale e il più basso anche a livello regionale, visto che tutte le altre province hanno fatto registrare aumenti maggiori: Padova 11,1%, Belluno 12,2%, Treviso 15,8%, Venezia 16,8%, Vicenza 19% e Verona addirittura il 24,2%.

SECONDA ONDATA

I numeri polesani sarebbero stati ancora più bassi se non ci fosse stato il drammatico mese di dicembre. In quel mese, infatti, il numero dei morti è stato superiore di quasi il 50%, il 49%, rispetto agli anni precedenti: i decessi sono stati 398 a fronte dei 267 di media fra 2015 e 2019.

PICCO A DICEMBRE

Proprio a dicembre si è registrato, non a caso, il numero più alto di decessi Covid, 138: in un solo mese si sono concentrate ben oltre la metà, il 57,5%, del totale dei decessi Covid di tutto il 2020. E sono state ben 204 quelle che si sono registrate da settembre in poi, nella seconda ondata, abbattutasi pesantemente anche sulla provincia di Rovigo che, invece, nella prima ondata, aveva avuto numeri sorprendentemente bassi.

LA PRIMA VITTIMA

Il primo decesso Covid è stato il 17 marzo, quello della 91enne di Bergantino Bruna Trentini. Quattro in tutto in quel mese, mentre erano stati 28 in aprile. Altri quattro in tutto, poi fra marzo e giugno, con la ripresa a settembre, con 10, ed altri 6 ad ottobre, mentre a novembre ben 50.

IL BILANCIO DI UN ANNO

Al momento con il dato aggiornato a domenica, il numero dei decessi Covid è arrivato a 433. Con il mese di gennaio che ha fatto registrare, purtroppo, numeri analoghi a quelli di dicembre.

NEI COMUNI

Per quanto riguarda le variazioni della mortalità a livello di singoli comuni, prendendo come riferimento la media del biennio precedente, 2018 e 2019, nel 2020 ci sono stati 361 morti in più, 3.381 rispetto a 3.020, ma non mancano le eccezioni. Se, infatti, a Villanova del Ghebbo il numero di morti è esattamente in media con i due anni precedenti, in ben dieci comuni nel 2020 è stato invece addirittura minore. Arrotondando per eccesso, Bagnolo -3, Bergantino -5, Calto -1, Canda -3, Crespino -10, Gaiba -4, San Bellino -5, Stienta -11, Villamarzana -2 e Adria -2. Quest'ultimo è forse il caso più eclatante, visto che si tratta del secondo comune più popoloso e che tutte le realtà più grandi hanno fatto registrare, al contrario, aumenti significativi. Arrotondando per difetto, Rovigo vede crescere le morti da 622 a 657, 35 in più, pari al +5,6%, Porto Viro da 174 a 203, +29 pari al +16,7%, Occhiobello da 102 a 108, +6 pari al 5,9%, Lendinara da 170 a 201, ben 31 in più pari ad addirittura il 18,2%, un incremento spiegato in parte dal tragico focolaio alla Casa Albergo, Badia da 122 a 142, +20 pari al +16,4%. La crescita maggiore, tuttavia, non tanto in termini percentuali, +36,9%, quanto in valori assoluti, ovvero 41 morti in più rispetto alla media fra 2018 e 2019, la fa registrare il comune di Porto Tolle, che sembra aver pagato il tributo più salato al Covid nel 2020.

Percentualmente gli aumenti maggiori si registrano a Salara, +92,3%, con 25 morti rispetto ai 13 di media del biennio precedente, a Pincara, +83,3%, da 12 a 20, a Corbola, +66,7%, da 42 a 70, ed a Castelmassa, +50,9%, da 55 a 83. Per quanto riguarda gli altri comuni, la variazione ad Ariano è di 7 decessi in più, ad Arquà 12, a Bosaro 2, a Canaro 10, a Castelguglielmo 6, a Castelnovo Bariano 1, a Ceneselli 9, a Ceregnano 7, a Costa 6, a Ficarolo 10, a Fiesso 16, a Frassinelle 6, a Fratta 5, a Gavello 4, a Giacciano 3, a Guarda 2, a Loreo 11, a Lusia 6, a Melara 4, a Papozze 7, a Pettorazza 2, a Polesella 4, a Rosolina 12, a San Martino 5, a Taglio di Po 6, a Trecenta 8, a Villadose 10, a Villanova Marchesana 1.

Francesco Campi

