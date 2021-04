Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMPRESE IN CRISIROVIGO Al grido di Vogliamo lavorare, commercianti, esercenti, proprietari di palestre e di saloni di bellezza sono tornati a protestare per chiedere lo stop alle chiusure previste per le aree arancioni e rosse.Il clima in piazza Vittorio Emanuele II era però diverso da un anno fa, quando le partite Iva della città e di tutta la provincia avevano riempito il centro per chiedere la riapertura. Pochi, ieri, i rappresentanti...