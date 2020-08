L'EPIDEMIA

ROVIGO Non sembra fermarsi neppure in Polesine l'infezione da Coronavirus. Ieri l'Ulss 5 ha infatti accertato altre 3 nuove positività, facendo risalire la curva dei contagi. Sono infatti 61 le persone attualmente positive in provincia, 374 quelle in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva in quanto potrebbero avere contratto la malattia. I nuovi positivi, in particolare, sono un uomo e due donne, due dei quali contatti stretti di altri infetti che si trovavano già in isolamento preventivo. Colpito dall'infezione un 58enne di Rovigo, contatto stretto di una persona risultata positiva; una 46enne di Rovigo, anch'essa contatto stretto di una persona positiva, e una ragazza di 20 anni residente in Basso Polesine che aveva eseguito il tampone per presenza di leggera sintomatologia. La giovane era già in isolamento domiciliare e lo prosegue perché non necessita di ricovero.

CASI IN RIALZO

Dopo le 7 positività dell'altro giorno, il virus che da febbraio sta mettendo in ginocchio il mondo torna dunque a fare paura anche nel Rodigino, territorio che durante l'esplosione della pandemia sembrava essere stato quasi graziato sul fronte del numero dei contagi, risultati statisticamente più bassi rispetto alle altre province venete. Ora, invece, gli spostamenti delle vacanze estive, in particolare i tanti polesani che hanno varcato il confine durante i mesi di luglio e agosto, hanno fatto registrare una inevitabile crescita dei positivi tra la fascia di popolazione più giovane che, una volta rientrati senza sapere di essersi ammalati, hanno contagiato familiari e contatti stretti. Salvi, per il momento, gli anziani in quanto più attenti ad adottare le misure precauzionali come il distanziamento e l'uso della mascherina e a limitare gli spostamenti in luoghi di assembramenti.

NESSUN RICOVERO

Non vi sono infatti attualmente pazienti ricoverati per Covid negli ospedali polesani e non si segnalano positività nemmeno nelle case di riposo. Nel frattempo, in vista della riapertura delle scuole a settembre, da lunedì anche la provincia di Rovigo prende avvio la campagna di screening rivolta al personale docente e non docente degli Istituti scolastici. I controlli a tappeto sulla salute del personale che dovrà entrare in aula proseguiranno fino alla settimana che precede l'inizio delle attività didattiche. Lo screening, su adesione volontaria, in particolare, è rivolto al personale docente e non docente, che presta la sua opera nei Nidi, nelle Scuole dell'infanzia, nelle Scuole primarie e Secondarie pubbliche, statali, private e paritarie e negli istituti di istruzione e formazione professionale. Se il test sierologico dovesse risultare positivo, la persona verrà inviata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone naso faringeo. In attesa dell'esito dello stesso, dovrà inoltre rimanere in isolamento fiduciario. Il personale scolastico assistito da un Medico di Medicina Generale che non aderisce alla campagna di screening può, per l'esecuzione del test, rivolgersi ai punti ad accesso diretto dell'Ulss 5.

VACANZE IN FRANCIA

Sempre in tema di screening, ieri l'Ulss ha inoltre divulgato una nota con cui invita i polesani che nei giorni scorsi si sono recati in vacanza o sono comunque di ritorno da Agde, nel sud della Francia, di sottoporsi al test in quanto nella località balneare è scoppiato un grosso focolaio di Covid. Cap D'Agde è il paradiso indiscusso dei nudisti di tutto il mondo, frequentata d'estate anche da molti italiani. I casi di positività riscontrati nella località sono 38, sparsi in svariati siti, quali ostelli, camping, hotel, ristoranti, dove hanno avuto luogo degli eventi serali, con la presenza di molte persone, in cui non sono state adottate le misure di protezione individuali adeguate

Roberta Merlin

