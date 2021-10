Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(R. Pau.) Continua la battuta d'arresto del Covid: con otto nuove guarigioni e solo nuovi quattro contagi nell'ultimo giorno, tra l'altro di persone tutte già in isolamento domiciliare, il numero complessivo di persone attualmente positive in provincia di Rovigo è di 61. Gli ospedali contano otto pazienti ma nessuno in terapia intensiva: tre sono in area medica e cinque in ospedale di comunità. Tutto questo mentre le percentuali di...