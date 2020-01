ALLARME GIALLO

ROVIGO «È presto per valutare le ricadute, dirette e indirette, anche se ovviamente ci saranno effetti anche economici di questa psicosi che sta accompagnando le notizie sul nuovo coronavirus cinese, come sempre di fronte a fenomeni di cui non si conoscono bene le cause e si ignorano le evoluzioni. Il primo vero problema che si pone, anche per le aziende polesane, non è tanto il brusco rallentamento dell'export, quanto il fatto che l'intero sistema produttivo cinese si sia paralizzato, con effetti sulle nostre importazioni, che sono prevalentemente di materie prime, componentistica e semilavorati. Quindi gli approvvigionamenti. E già nel medio periodo questo potrebbe portare al blocco di intere filiere produttive».

PRODUZIONE A RISCHIO

Il vicepresidente vicario di Confindustria Venezia e Rovigo Gian Michele Gambato non nasconde come anche il mondo imprenditoriale polesano guardi con apprensione a quanto sta accadendo in Cina. Un allarme sanitario, ma anche un rischio economico. Perché l'ultimo Paese al mondo guidato da un Partito comunista è oggi, per il paradosso della globalizzazione, il primo motore del turbocapitalismo. E quello che accade a Wuhan finisce per avere implicazioni dirette anche sulle aziende che sorgono fra Adige e Po. Del resto, un primo riscontro si è visto anche sul fronte dei maiali. Un'altra emergenza sanitaria, quella della cosiddetta peste suina, che lo scorso anno, nel calendario cinese proprio l'anno dei maiale, ha colpito pesantemente gli allevamenti locali, portando alla soppressione di circa 200 milioni di capi, facendo schizzare il prezzo del prodotto nostrano. E il Polesine è il quarto produttore regionale di maiali. Questo dimostra come tutto sia strettamente interconnesso. E, sempre in ambito agroalimentare, per esempio, un prodotto che lega a doppio filo Cina e Polesine è l'aglio.

PARTNER COMMERCIALE

«In questo momento da parte nostra c'è attenzione e cauta preoccupazione», rimarca Gambato spegnendo possibili focolai allarmistici. Ma la Cina, ammette il vicepresidente della Confindustria Delta-lagunare, è comunque in prezioso partner commerciale della nostra regione: «L'export Veneto verso la Cina vale 1 miliardo di euro, mentre l'import oltre tre volte tanto, 3,2 miliardi». Un quarto dei volumi è assorbito dal tessile, sia in ingresso che in uscita, poi ci sono l'elettronica, i macchinari, la componentistica e la chimica. Non si pensi che il Polesine sia tagliato fuori: nel 2017, verso l'intera Asia Orientale ha esportato per 65 milioni di euro e ha importato per 47. «Il vero timore è rappresentato dalla situazione di panico che si sta vivendo in Cina. Strade deserte e persone chiuse in casa. Questo evidentemente influenza pesantemente sia il mercato che la produzione industriale. Un altro fattore è il crollo delle Borse asiatiche. Ma al di là degli effetti immediati, quello che non è facile da prevedere è l'effetto sui processi di filiera, perché ricostruire tutti i passaggi produttivi non sempre è immediato e magari in Polesine viene lavorato un materiale che arriva dalla Lombardia, ma che in realtà è originario della Cina».

IMPRENDITORIA CINESE

Senza contare, poi, la vitalità imprenditoriale dei sinopolesani, che rappresentano il 4% del totale delle imprese individuali. Proprio su questo fronte, la Cna del Veneto chiede nuovi controlli, in particolare nella filiera della moda e nei laboratori cinesi. «Nel calzaturiero della Riviera del Brenta, passando per il manifatturiero della provincia di Treviso, fino al tessile a Rovigo spiega il segretario regionale della Cna Matteo Ribon - in questi anni in Veneto abbiamo assistito a una vera sostituzione. In media la presenza di imprenditori cinesi è cresciuta dal 2017 al 2018 del 3,5%. È chiaro che davanti ad un'emergenza di questo tipo, che ha indotto la compagnia British Airways a sospendere i voli per la Cina e la Toyota a sospendere la produzione, solo per fare degli esempi, la nostra richiesta è di intensificare al più presto i controlli dei laboratori, tanti, che insistono nella nostra Regione. Non generalizziamo, ma i dati diffusi negli anni scorsi dalla Finanza confermavano che su 10 controlli almeno 6 presentavano irregolarità. Oggi che è in corso un allarme mondiale è necessario porsi quanto il prima il problema e intervenire con delle task force».

Francesco Campi

