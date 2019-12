Coro Plinius al Cada nel ricordo di Antonietta

ADRIA

Tempo di auguri in musica al Cada. Il centro assistenza diurna anziani di piazzetta Casellati ha ospitato l'esibizione del coro femminile Plinius, diretto da Antonella Pavan, con la partecipazione straordinaria dei piccoli cantori del coro Arcobaleno. Non sono mancati, prima dell'esibizione, momenti di commozione come quando Pavan, in apertura, ha letto un messaggio del maestro e fondatore dei Crodaioli, Di Bepi Marzi, molto legato ad Adria, città che ha dato i natali alla sua nonna, e al Plinius, sodalizio che ha l'esclusiva delle sue composizioni note in tutto il mondo. Commozione ancora più viva quando la presidente del Cada, Patrizia Osti, indicando una sedia vuota, ha ricordato che posto era idealmente occupato dal soprano Antonietta Ventura, madre della direttrice Pavan, ex socia ed amica del centro, scomparsa in estate.

L'OMAGGIO

Proprio in memoria di Ventura, il Plinius ha offerto il concerto alla cittadinanza. «Antonietta era un'anima gentile. Come dimenticare il suo sorriso sempre pronto e la sua voce argentina apprezzata dal tenore Beniamino Gigli. Aveva una parola di conforto per tutti», ha ricordato invece il referente culturale del centro Cesare Lorefice leggendo anche una poesia in ricordo del soprano. A porgere gli auguri per palazzo Tassoni c'erae l'assessore Sandra Moda. Spazio poi alle musiche.

Il coro Arcobaleno ha interpretato Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, Bianco Natale e Tu scendi dalle stelle. Le ragazze del Plinius, accompagnate alla pianola da Simona Greguoldo, hanno invece proposto Ave Maria, Jerusalemme, Aqua e, insieme con i bambini dell'Arcobaleno, Natale che passa, Natale che viene. Il gran finale è stato affidato al Plinus che ha proposto Signore delle cime. Splendide le esecuzioni che hanno regalato al numeroso pubblico intervenuto un pomeriggio di grande musica e di grandi emozioni

G.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA