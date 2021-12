CORBOLA

(A. Nan.) Lunedì alle 19, a porte chiuse, torna a riunirsi il consiglio comunale di Corbola. Il consesso si confronterà sulla revisione periodica delle partecipazioni possedute cui seguirà la votazione di un provvedimento per la soluzione delle problematiche del Ciass derivanti dagli effetti della pandemia e dall'emergenza da Covid. Il consiglio delibererà pure sulla convenzione con lo stesso Consorzio Isola di Ariano per i servizi sociali per la gestione del servizio di assistenza domiciliare (Sad) per il prossimo biennio. Tra gli altri atti alcune pro forma come l'approvazione dell'accordo di programma tra i comuni del distretto 2 di Adria per la gestione associata di interventi economici legati alla tutela dei minori inseriti in strutture e la modifica dello statuto di Acquevenete.

Prima della proposta di un ordine del giorno con proposte per mitigare l'impatto sulle famiglie dei rincari in bolletta, saranno effettuate tre ratifiche di variazioni al bilancio per l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, tra cui la sostituzione degli infissi dell'edificio scolastico di elementare Alighieri e media Viola.

