Corazzari fa autocritica: «La sconfitta è solo colpa mia»

LEGA SCONFITTAROVIGO La festa è finita e ora si tratta di mettere ordine in casa. È sostanzialmente questa la situazione che sta vivendo la sezione rodigina della Lega: il partito non è riuscito nell'impresa di portare Monica Gambardella sulla poltrona più importante di Palazzo Nodari e quindi, ora, si tratta di capire cosa non ha funzionato, cosa fare e, soprattutto, che ne sarà della segreteria. Il 21 febbraio 22 consiglieri comunali hanno decretato la fine del primo sindaco leghista di Rovigo Massimo Bergamin. I sei leghisti che hanno...