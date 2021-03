Incuranti dei divieti si trovavano ogni sera ai giardini di via Dosso Faiti, a Grignano, con qualche spinello. Un assembramento in orario da coprifuoco incompatibile con le norme imposte per il contenimento della pandemia che, essendosi ripetuto nel tempo, alla fine, ha visto alcuni residenti della zona chiedere l'intervento della polizia. Magari l'avrebbero fatto anche in tempi pre-Covid, ma ora avevano una valida ragione in più. E infatti, quando una volante ha raggiunto il luogo della segnalazione, ben oltre le 22, quindi già in orario da coprifuoco, ha trovato cinque ragazzi, tutti italiani anche se con radici di vari Paesi, dall'Est Europa all'Africa, che stavano bivaccando allegramente. Un po' meno allegramente, in realtà, dopo l'arrivo della polizia che ha segnato la fine della festa e l'inizio dei guai. Uno degli agenti, fra l'altro, ha trovato, gettate poco lontano, tre bustine contenenti una modesta quantità di hashish e uno dei ragazzi ha ammesso di aver effettivamente fumato. Per tutti, che non hanno ovviamente potuto fornire giustificazioni valide al fatto di trovarsi fuori casa in orario non consentito, è così scattata la sanzione. I cinque hanno un'età che varia dai 19 ai 24 anni, ma nel gruppo c'era anche un minorenne. Per questo il verbale è stato notificato, nell'immediatezza, alla mamma. Che, ovviamente, si è arrabbiata non poco con il figlio.

