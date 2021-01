Dopo le severe restrizioni in vigore per le festività natalizie, il Veneto torna in zona gialla per il sollievo di baristi e ristoratori che possono riaprire. Sono cominciati già da venerdì i riallestimenti dei locali, ma se questo nella maggior parte della provincia è avvenuto regolarmente, ci sono stati episodi che hanno fatto salire la tensione. Le forze dell'ordine sono state impegnate a verificare le segnalazioni di assembramenti e della presenza nei locali di persone che consumavano sul posto. Segnalazioni a Fiesso Umbertiano, dove un cittadino ha protestato attraverso i social contro ignoti segnalatori denunciando un clima di sospetto e accanimento verso i titolari di locali. Venerdì sera il noto barista di Rosolina Nicola Brugiolo ha sfidato la sorte pubblicando una foto su Facebook scattata all'interno del locale dove erano sedute altre persone con la descrizione Aspettando la zona gialla, Rosolina Mare Vive. Tra i commenti sotto il post si alternavano appelli alla responsabilità, ma anche pesanti attacchi a testimonianza del clima di tensione e del timore di precipitare nuovamente nel baratro dell'emergenza. Tra giovedì e venerdì sono state sanzionate amministrativamente dai carabinieri cinque persone che si trovano ora a dover pagare una multa di 400 euro per aver infranto il divieto di spostamento nella fascia oraria 22-5 del mattino senza giustificato motivo.

