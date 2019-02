Coppini nuovo primario d Medicina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO Il direttore dell'Ulss 5 ha nominato il nuovo primario della struttura operativa complessa di Medicina dell'ospedale di Rovigo. Si tratta di Stefano Cuppini, che va a dirigere una delle divisioni nevralgiche per ogni ospedale, soprattutto se si tratta di presidi, come quello di Rovigo, a copertura provinciale, con numerosi reparti di eccellenza e moderne piastre chirurgiche e per la diagnostica. Il dottor Cuppini, Stefano Cuppini, 60 anni, trevigiano, ha conseguito, si è laureato in Medicina all'Università di Padova nel 1984,...