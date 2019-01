Cooperative in allarme: «A rischio 80 posti di lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIROVIGO Il decreto sicurezza farà perdere il lavoro a 6080 persone in Polesine. Questo è il dato ancora impreciso di quale sarà l'effetto del decreto di Matteo Salvini difeso a spada tratta dal sindaco sul mondo del lavoro polesano. Bergamin ha detto che non applicare una legge dello Stato, quale è il decreto sicurezza, è una follia e che, secondo lui, molti sindaci del Partito Democratico sono d'accordo con il provvedimento. Proprio su questo aspetto è il collega Antonio Bombonato di Costa rispondergli: «Di certo lui non ha...