Conventino, restauro vicino

EDIFICI PUBBLICIROVIGO Costerà circa 860mila euro sistemare il tetto del Conventino del liceo di via Carducci. La Provincia ha approvato, una serie di progetti per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici, tra i quali anche l'immobile che ospita il Roccati. L'area dell'antico Conventino è da circa un anno chiusa agli studenti, in seguito al cedimento del solaio dovuto alla vetustà dell'edificio. Il presidente della Provincia Marco Trombini fa sapere che entro l'autunno il tetto sarà messo in sicurezza grazie a un bando...