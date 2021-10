Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONVEGNOROVIGO A quanti anni una persona può considerarsi anziana? Non esiste una classificazione, per la legge a 67 anni si deve andare in pensione, ma se si guardano i dati sul volontariato, la forza lavoro va dai 65 ai 74 anni, in Veneto con un impegno pro capite di 28 ore al mese. Solo questo dato dovrebbe far capire quale risorsa sia l'anziano per la società. A cercare di sviluppare una riflessione sull'invecchiamento attivo è stata...