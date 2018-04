CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONTROLLISTUPEFACENTENASCOSTONELLE MUTANDECocaina e hashish, ma anche eroina: nel fine settimana pasquale i carabinieri hanno predisposto una serie di controlli che hanno portato a trovare droga di ogni tipo, nascosta anche nelle mutande e sotto la cintura. Non grosse quantità, ma comunque una diffusione molto alta se si considera che su 17 auto fermate, in tre è stata trovato dello stupefacente. E, per quattro persone sulle 23 identificate, è scattata la segnalazione sia in Prefettura come assuntori, ma anche all'autorità giudiziaria nel...