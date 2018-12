Controlli, servono 200mila euro per 19 ponti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOROVIGO Gli interventi di messa in sicurezza delle strade sono sempre più difficili con le casse semivuote. Ma la Provincia oggi non ha nemmeno i soldi per monitorare le condizioni dei cavalcavia e dei ponti sul Po, sull'Adige e sul Canalbianco. Per effettuare le indagini tecnico-diagnostiche su 19 strutture servirebbero oltre 200mila euro. Che al momento non ci sono. Il paradosso emerge dagli elenchi che l'ente guidato dal presidente Ivan Dall'Ara ha inviato al ministero delle Infrastrutture in risposta alla richiesta di monitoraggio...