ROVIGO Si inizia con le buone , se serve si passerà alle cattive. È questa la strategia adottata dall'amministrazione nei confronti dei rodigini che non rispetteranno le regole imposte dal nuovo decreto governativo. Nessuna mano pesante per ora su chi non porterà la mascherina o non rispetterà il distanziamento. Questo per due motivi: il clima è già teso e un eccesso di zelo potrebbe essere deleterio per una popolazione ancora impreparata a una nuova stretta, dopo il rilassamento dei mesi estivi; poi perché le risorse umane della Polizia Locale sono numericamente scarse. Al comando di via Oroboni sono in servizio solo 30 vigili per una città di oltre 50mila abitanti, che dovrebbe averne 50 per legge. L'incontro di domani in Prefettura al Comitato di ordine e sicurezza pubblica, al quale prenderanno parte i vertici delle forze dell'ordine della città, sarà fondamentale. L'obiettivo sarà quello di studiare a tavolino un'ampia strategia di controllo di strade e quartieri. Di fondo, non va dimenticata la questione politica dietro questo tavolo prefettizio. Edoardo Gaffeo è dello stesso avviso del collega di Bari Andrea Decaro, presidente dell'Anci, che ha aspramente criticato lo scarico di responsabilità sui sindaci da parte del Governo in merito ai controlli e ai coprifuochi anti-movida.

L'assessore alla Sicurezza e al Commercio Patrizio Bernardinello, dal canto suo, ha spiegato che sinora gli agenti del comandante Alfonso Cavaliere si muoveranno sul territorio per fare moral suasion: «Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) i vigili erano al mercato per verificare che i passanti indossassero le mascherine. In un paio di occasioni, si sono anche avvicinati ad alcuni banchi dove c'era un po' troppa gente e sono intervenuti per ricordare loro il distanziamento. Finora stanno svolgendo una funzione educativa e non repressiva». Da domani le cose potrebbero prendere una piega differente: «Al Comitato - ha aggiunto Bernardinello - si parlerà delle nuove normative ed è inevitabile che in una seconda fase possa esserci un'azione repressiva. È essenziale che i cittadini siano consapevoli che per affrontare questa situazione servono prudenza e responsabilità, oltre che per la salute, anche per consentire che la vita economica della città vada avanti nella maniera più ordinata e normale possibile».

Alberto Lucchin

