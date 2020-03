CONTROLLI

ROVIGO Proseguono incessanti i controlli delle forze dell'ordine lungo le strade di Rovigo e dintorni, ma nonostante gli avvisi, le pubblicità, le informazioni ufficiali diramate persino attraverso gli altoparlanti montati sulle pattuglie della Polizia Locale, la gente continua a uscire in strada senza averne un valido motivo.

SANZIONI E DENUNCE

La Questura ha comunicato ieri di avere fermato nella giornata di venerdì 13 marzo ben 35 persone e di avere denunciato una persona per violazione dell'articolo 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), per cui è previsto l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda di 206 euro.

La Polizia ha inoltre raccontato di avere fermato una persona che ha ammesso di avere percorso 15 chilometri per venire sino a Rovigo e fare sport. Con i Carabinieri, poi, la situazione ha preso anche una piega maggiore: sono sedici le persone denunciate per violazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri noto ormai come #IoRestoACasa proprio perché, fermate, non hanno fornito un giustificato motivo sullo spostamento dalla propria abitazione.

LE DISPOSIZIONI

Come ha spiegato il Viminale a più riprese, non è vietato fare una passeggiata. L'attività sportiva all'aperto è consentita purchè non in gruppo, anche se, tutta via, l'invito in via generale è quello di cercare di rimanere casa il più possibile. I controlli delle forze dell'ordine si stanno concentrando soprattutto sugli spostamenti automobilistici, visto che l'intenzione è soprattutto impedire che la gente vada fuori dal proprio comune, rischiando di esportare (magari a propria insaputa) un virus che sta paralizzando l'intero Paese.

Singolare poi l'episodio avvenuto con un'altra persona, già noto per precedenti reati contro il patrimonio, che è stato fermato e denunciato perché nell'autocerficazione esibita dichiarava falsamente di essersi spostato di casa per acquistare le sigarette.

Anche in questo caso, non è vietato fumare, tant'è che le tabaccherie sono aperte, ma il denunciato era in un luogo distante da casa e dove non c'era alcuna rivendita di sigarette.

Tanto per cambiare i supermercati erano pieni anche ieri mattina, con lunghe code all'esterno, tutte regolate dai responsabili incaricati dalla catena, impegnati a fare entrare i clienti in maniera ordinata. A verificare che tutto funzionasse secondo le regola ci ha pensato la Polizia Locale, che ha messo in campo tutti i suoi vigili per sorvegliare il territorio comunale. Al di là dell'episodio di mercoledì mattina, quando gli uomini del comandante Alfonso Cavaliere hanno beccato un panificio del Corso del Popolo impegnato a vendere caffè, in barba al decreto governativo, non sono stati rilevati altri casi di irregolarità. Su 51 esercizi commerciali, infatti, non sono state elevate sanzioni, stessa cosa per quanto riguarda le 87 persone fermate per controlli a campione lungo le strade del capoluogo polesano.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA