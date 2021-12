Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTROLLIROVIGO Nel primo giorno di Super green pass, in Polesine, secondo quanto era stato disposto dal prefetto Clemente Di Nuzzo nell'ultima seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, i controlli sono stati rinforzati e, per questo, le sanzioni non sono mancate: 475 sono state infatti le verifiche effettuate, tra persone e locali, e 15 le sanzioni complessive. Nel dettaglio, sono state 413 persone controllate, sei delle...