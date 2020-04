VIGILANZA

ROVIGO Controlli a Rovigo Sud e Rovigo Nord. Per tutta la mattina due posti di blocco della Polizia, una in viale Porta Adige (all'altezza dell'Aliper) e l'altro in viale Porta Po all'altezza del Brico Ok hanno controllato a tappeto le auto che transitavano per verificare le ragioni degli spostamenti soprattutto dal momento che queste due strade conducono fuori comune. Essendo un sabato festivo, i supermercati e le attività commerciali risultavano chiuse, la maggior parte delle attività era chiusa e di conseguenza non ci si poteva spostare né per ragioni di lavoro né per ragioni di approvvigionamento alimentare. Tolleranza zero per chi intendeva spostarsi per visitare amici o parenti, o tentare di raggiungere aree pubbliche dove sostare per il fine settimana del 25 aprile.

I DENUNCIATI

Nella giornata di venerdì, inoltre, la Polizia ha effettuato in Polesine 36 controlli e denunciato 8 persone, mentre dai controlli sul territorio svolti dall'Arma dei Carabinieri sono state sanzionate amministrativamente 6 persone. L'ingresso al cimitero cittadino, riaperto su indicazione della Regione Veneto dopo l'ordinanza di chiusura del Comune, è stato controllato dai volontari dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato che hanno vigilato sul rispetto delle distanze sociali e sull'adozione di misure di protezione. Mascherina e guanti o gel disinfettante per le mani sono infatti obbligatori ogni qual volta si esce di casa. Complessivamente, dal 10 marzo al 21 aprile, a Rovigo sono state controllate 27.811 persone nell'ambito dei controlli contro la diffusione del coronavirus, e 14.669 aziende. Le sanzioni sono state 1.310 e, dato interessante, nessuna persona con positività comprovata da un tampone è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione. Sul fronte delle attività controllate, su oltre 14mila controlli, i provvedimenti elevati sono stati pochissimi: 20, di cui solo 2 casi hanno richiesto la temporanea sospensione dell'attività e 4 la chiusura. Lo stesso numero, sono i titolari che hanno subito una denuncia, mentre le sanzioni singole sono state una decina.

DISCIPLINATI

I dati, aggiornati al giorno 22 aprile, del ministero dell'Interno, indicano che il territorio sta rispondendo in maniera abbastanza disciplinata alle limitazioni imposte dal Governo per limitare la diffusione del coronavirus. In totale, in veneto, sono state controllate 388.641 persone e sanzionate 19.298 che in valore percentuale fa il 5%, mentre in Polesine la media è leggermente più bassa: il 3% circa delle persone controllate in giro senza un valido motivo oppure senza dispositivi di protezione.

Roberta Paulon

