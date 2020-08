CONTROLLI IN AGRICOLTURA

ROVIGO «La convenzione sullo screening degli operai stagionali, stipulata tra le associazioni datoriali agricole e l'Ulss 5 polesana, va nella giusta direzione di migliorare le tutele dei lavoratori e sostenere la produzione e le aziende».

La Fai Cisl Padova-Rovigo, con il segretario generale aggiunto Andrea Padoan, valuta positivamente l'accordo per prevenire e contrastare la diffusione del coronavirus che azienda sanitaria e associazioni del mondo agricolo hanno siglato per tutelare i lavoratori stagionali che arrivano dall'estero, i loro colleghi e le aziende. Le aziende, infatti, si impegnano a comunicare tempestivamente all'azienda sanitaria i nominativi e i dati anagrafici dei lavoratori stranieri che impiegano, mentre l'Ulss 5 si impegna a prendere in carico i lavoratori per la sorveglianza attiva, offrendo gratuitamente a ognuno un tampone naso-faringeo dopo 48-76 ore dall'arrivo in Veneto.

FILIERA PRODUTTIVA

«Dall'inizio della pandemia - commenta Padoan - siamo impegnati come sindacato a fare in modo che i settori agricolo e dell'industria alimentare continuino nelle loro produzioni per garantire prodotti alimentari di qualità. Tutto questo è stato possibile grazie agli sforzi e al continuo lavoro di tanti operai. Ma non sempre è stato semplice conciliare le esigenze di tutela della salute dei lavoratori con le pretese della produzione. La convenzione sottoscritta da Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Ulss 5 deve essere un punto di partenza dal quale far evolvere le relazioni sindacali, e soprattutto la bilateralità nel comparto agricolo, che da troppo tempo aspetta di essere attuata». Secondo la convenzione in corso in Polesine, il lavoratore che risulterà negativo al tampone potrà essere ammesso al lavoro se proviene da un Paese per il quale non è previsto l'isolamento domiciliare. Al contrario chi rientra da una nazione per cui è prevista questa misura di prevenzione, dovrà attendere in isolamento due settimane prima di svolgere il proprio lavoro: in questo caso l'azienda sanitaria il 12° giorno da quando è avvenuto l'ingresso eseguirà un secondo tampone, che se negativo consentirà la riammissione al lavoro in piena sicurezza.

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA