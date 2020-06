AIUTI ALLE FAMIGLIE

ROVIGO Molti rodigini continuano a fare fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, ma i buoni spesa sono finiti. Il Comune è da settimane in attesa di ricevere la seconda tranche del contributo erogato in via emergenziale per aiutare le famiglie che, a causa del lockdown, si sono trovate all'improvviso in cassa integrazione o senza lavoro. Tra marzo e maggio palazzo Nodari, con l'auto dei volontari delle diverse associazioni, è riuscito a soddisfare le 2.460 domande pervenute al call center dei Servizi Sociali, erogando aiuti per un totale di 32 mila euro, di cui 270.931 provenienti dal Fondo Nazionale della Protezione Civile e il resto dalle donazioni private versate sul conto corrente del Comune dedicato all'Emergenza Covid.

FONDI AGGIUNTIVI

L'Amministrazione ha, inoltre, aggiunto ulteriori 70mila euro dei fondi destinati all'emergenza, garantendo così il servizio per un'ulteriore settimana. Il sindaco, la settimana scorsa, ha spiegato di essere in attesa della seconda tranche di contributo della Protezione Civile diretto a sostenere le famiglie che continuano a trovarsi in difficoltà. Al Comune dovrebbero infatti arrivare altri circa 270mila euro e continuare così a sostenere chi non ha reddito sufficiente per fare fronte ai bisogni quotidiani come appunto l'acquisto di alimentari.

SETTORI IN GINOCCHIO

Nel frattempo, però, centinaia di famiglie si trovano in difficoltà a causa della proroga della cassa integrazione o del licenziamento conseguente alla chiusura di molte diverse piccole attività, in particole collegate al settore del turismo. Il lavoro stagionale, quest'anno, è infatti ridotto al minimo lungo il litorale polesano, senza contare la crisi generale che stanno vivendo bar, ristoranti e il settore dei servizi delle mense. Il lavoro da casa, secondo la recente ricerca di Confesercenti, ha contribuito a un calo di circa il 30% dei consumi collegati agli spostamenti lavorativi, come colazioni, pause pranzo, consumo di carburante e, in coda, anche l'acquisto di vestiario. L'unico settore che non ha subito crolli a causa della pandemia e continua ad andare alla grande è infatti quello alimentare, ossia supermercati e ai negozi di vicinato.

CRISI DEI CONSUMI

La crisi dei consumi in città ha avuto pesanti conseguenze sull'occupazione: ad esempio, molti negozi ed esercizi pubblici hanno deciso di tenere aperto facendo lavorare i familiari, evitando dunque nuove assunzioni o lasciando i dipendenti in cassa integrazione. La povertà del cosiddetto ceto medio è dunque aumentata, tant'è che ogni giorno decine di persone continuano a rivolgersi al Comune per chiedere aiuto. Il modello dei buoni spesa adottato per l'erogazione del servizio negli ultimi mesi, come spiegano gli assessori al Welfare Mirella Zambello e all'associazionismo Erika Alberghini, è virtuoso perché si basa su una rete di collaborazioni tra uffici comunali e associazioni di volontariato. Le educatrici del nido comunale, nei mesi di chiusura delle scuole, si sono infatti reinventate dal punto di vista professionale mettendosi a disposizione del call-center per la raccolta delle domande dei buoni spesa, assieme ad alcune dipendenti degli organi istituzionali, dando risposte competenti, ma anche di supporto morale. Tant'è che il Comune sta lavorando a progetti per l'innovazione sociale e alla costituzione dell'Emporio della Solidarietà con la collaborazione delle associazioni dedicate e con il Centro Servizi per il Volontariato che funge da capofila. Il sentore è infatti che la crisi non sia stata messa alle porte e che anche in città, nei prossimi mesi, ci sarà sempre più bisogno di erogare aiuti per le tante famiglie messe in ginocchio dagli effetti della pandemia.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA