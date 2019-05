Contro il virus del Nilo ora si gioca d'anticipo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISCHIO EPIDEMIAROVIGO Fare il punto per non essere punti: la serata informativa sul tema zanzare, organizzata dal Wwf, ha offerto spunti interessanti per capire quello che ci aspetta sul fronte dell'avanzare del West Nile virus, che lo scorso anno ha avuto una diffusione mai vista, in Polesine come in Italia, e che, con l'arrivo dell'estate, tornerà a ripresentarsi. Una minaccia che spaventa, visto che lo scorso anno in provincia di Rovigo sono stati ben sei i decessi attribuiti al West Nile, un virus ormai endemico, stagionale, con molti...